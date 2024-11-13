На Хмельниччині працівниця банку привласнила понад 1,2 млн грн клієнтів — Finance.ua
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На Хмельниччині працівниця банку привласнила понад 1,2 млн грн клієнтів

Кримінал
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На Хмельниччині експрацівницю банку підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами клієнтів на суму понад 1,2 млн грн. Вона використовувала своє службове становище для незаконних операцій.
Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
Один із потерпілих звернувся до банку, щоб погасити борг за кредитом. Підозрювана зголосилась допомогти та повідомила чоловіка, що після сплати боргу закрила рахунок, і потрібно передати їй «кредитку» для знищення. Вона отримала від чоловіка пін-код та коди доступу до онлайн-банкінгу карти. Однак нічого знищувати не збиралась, а розраховувалась картою в магазинах та знімала готівку.
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В іншої потерпілої, з якою жінка товаришувала, попросила кредитну карту для тимчасового користування, бо мала буцімто скрутне матеріальне становище. Витративши майже 36 тис. грн — борг так і не погасила.
Ще одна клієнтка звернулась до підозрюваної, щоб обміняти гривні на євро, а також віддала їй банківську карту, щоб провести операції з обслуговування депозитного вкладу. Зловмисниця витратила майже мільйон гривень на власні потреби.
Підозрювана звинувачується в ряді кримінальних злочинів, зокрема в зловживанні службовим становищем і несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних мереж. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення.
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