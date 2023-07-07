Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона — Finance.ua

Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона Сьогодні 14:30 — Кримінал

Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона

На Закарпатті прокуратура підозрює колишнього директора аеропорту «Ужгород» у причетності до розкрадання під час будівельних робіт 7,5 млн грн.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі

«За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору аеропорту „Ужгород“ у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а керівнику підрядного товариства — у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах», — сказано в повідомленні.

Суд вже обрав фігурантам запобіжні заходи. Попри позицію сторони обвинувачення, слідчий суддя взяв очільника товариства під домашній арешт, а екскерівнику аеропорту визначив заставу у розмірі 51 тис. грн. Прокуратура вже оскаржила це в апеляційному порядку. Також на нерухоме майно підозрюваних накладено арешт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство та підрядне товариство уклали договір на виконання реконструкції світлосигнальної системи аеродрому та системи її електропостачання. Загальна вартість проєкту становила майже 79 млн грн.

Під час будівництва підрядник за завищеною вартістю придбав спецобладнання, яке, до того ж, не відповідало вказаним у документації вимогам. При цьому вніс недостовірні дані до акту вартості вмонтованого устаткування. Діючий на той час керівник летовища, неналежно виконуючи службові обов’язки, погодив підроблений документ.

Унаслідок неправомірних дій збитки державному бюджету склали 7,5 млн грн.

Триває слідство, яке здійснює ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного Управління СБУ.

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