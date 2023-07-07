Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона

Кримінал
27
Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона
Ексдиректора аеропорту «Ужгород» підозрюють у недбалості ціною ₴7,5 мільйона
На Закарпатті прокуратура підозрює колишнього директора аеропорту «Ужгород» у причетності до розкрадання під час будівельних робіт 7,5 млн грн.
Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
«За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору аеропорту „Ужгород“ у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а керівнику підрядного товариства — у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах», — сказано в повідомленні.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Суд вже обрав фігурантам запобіжні заходи. Попри позицію сторони обвинувачення, слідчий суддя взяв очільника товариства під домашній арешт, а екскерівнику аеропорту визначив заставу у розмірі 51 тис. грн. Прокуратура вже оскаржила це в апеляційному порядку. Також на нерухоме майно підозрюваних накладено арешт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство та підрядне товариство уклали договір на виконання реконструкції світлосигнальної системи аеродрому та системи її електропостачання. Загальна вартість проєкту становила майже 79 млн грн.
Читайте також
Під час будівництва підрядник за завищеною вартістю придбав спецобладнання, яке, до того ж, не відповідало вказаним у документації вимогам. При цьому вніс недостовірні дані до акту вартості вмонтованого устаткування. Діючий на той час керівник летовища, неналежно виконуючи службові обов’язки, погодив підроблений документ.
Унаслідок неправомірних дій збитки державному бюджету склали 7,5 млн грн.
Триває слідство, яке здійснює ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного Управління СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.