«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах — Finance.ua

«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах Сьогодні 10:14 — Кримінал

«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах, Фото: dbr.gov.ua

Керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби викрили на поборах з бізнесу за пришвидшене оформлення документів для експорту сільськогосподарської продукції до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експортусільгосп продукції до ЄС суттєво виросло. А тому вирішив скористатися ситуацією і „оперативно“ налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів», — сказано в повідомленні.

Всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю 300 доларів США за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати, він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів.

Можлива сума неправомірної вигоди посадовця могла становити біля 500 тис. гривень щомісяця.

За оперативною інформацією, за понад рік протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів. Точну суму встановить слідство.

Працівники Бюро затримали посадовця 3 липня 2023 року під час отримання чергового хабаря від експортера.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

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