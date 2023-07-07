«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах — Finance.ua
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«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах

Кримінал
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«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах
«Заробляв» до пів мільйона щомісяця: на Миколаївщині чиновника викрили на поборах, Фото: dbr.gov.ua
Керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби викрили на поборах з бізнесу за пришвидшене оформлення документів для експорту сільськогосподарської продукції до ЄС.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експортусільгосп продукції до ЄС суттєво виросло. А тому вирішив скористатися ситуацією і „оперативно“ налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів», — сказано в повідомленні.
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Всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю 300 доларів США за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати, він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів.
Можлива сума неправомірної вигоди посадовця могла становити біля 500 тис. гривень щомісяця.
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За оперативною інформацією, за понад рік протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів. Точну суму встановить слідство.
Працівники Бюро затримали посадовця 3 липня 2023 року під час отримання чергового хабаря від експортера.
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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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