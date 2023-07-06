Через онлайн-банкінг ошукували волонтерів, які збирали кошти для армії: на Дніпропетровщині викрито зловмисників — Finance.ua

Через онлайн-банкінг ошукували волонтерів, які збирали кошти для армії: на Дніпропетровщині викрито зловмисників Сьогодні 16:33 — Кримінал

Через онлайн-банкінг ошукували волонтерів, які збирали кошти для армії: на Дніпропетровщині викрито зловмисників, Фото: gp.gov.ua

На Дніпропетровщині злочинна група ошукувала людей, які організовували збір коштів на допомогу армії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури Дніпропетровської області викрито та повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які займалися заволодінням коштів обманним шляхом. Їм інкриміновано крадіжку, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем», — сказано в повідомленні.

Усі учасники злочинної групи — жителі Кам’янського району. Вони знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України. Під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертування коштів підозрювані отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки.

Встановлено, що псевдоволонтери ошукали майже 100 жителів різних регіонів України. Незаконна діяльність щомісячно приносила підозрюваним понад 1 млн грн.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки , чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тис. грн.

Наразі за клопотанням прокуратури одного з підозрюваних взято під варту. Стосовно трьох інших вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно з працівниками Кам’янського райуправління поліції ГУ Нацполіції в області та Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області.

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