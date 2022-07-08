Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на 800 тис. гривень — Finance.ua
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Екс-співробітницю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на 800 тис. гривень

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Колишню заступницю начальника одного з відділень АТ «Укрпошта» у Києві судитимуть за привласнення поштових марок на суму 800 тис. грн.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграм.
Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
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Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрювана у липні-серпні 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення пошти, привласнила марки, що належать Укрпошті, на загальну суму близько 800 тис. грн.
Обвинувальний акт скерований до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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