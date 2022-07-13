Економіст Сергій Фурса пояснив, чому в Україні злетів курс долара — Finance.ua

Економіст Сергій Фурса пояснив, чому в Україні злетів курс долара Вчора 16:00 — Валюта

В Україні останніми днями спостерігається зріст курсу долара.

Це пов’язано з тим, що найбільші банки України перейшли на своїх картках на ринковий курс. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» розказав економіст Сергій Фурса.

Чому стався стрибок курсу з 35 до 37 грн за долар. Минулого тижня найбільший банк ПриватБанк і Монобанк перейшли на своїх картках на ринковий курс. До цього, коли усі банки перейшли, вони тримали курс ближче до офіційного курсу — фіксованого, який 29 грн за долар. Чому вони відмовилися від цього? Бо картковий туризм, схеми, де з картками їхали за кордон, знімали й прокручували цю історію, — розказав економіст Сергій Фурса.

Він зазначив, що таким чином, після підняття курсу цими двома банками, долару стало дорожче потрапляти на чорний ринок і — курс зріс.

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«Скоріш за все на чорному ринку були схеми, які побудовані саме на картковому туризмі. Це дозволяло долару потрапляти на чорний ринок. Коли вони підняли цей курс, то дорожче стало долару потрапляти на чорний ринок, і власне ми побачили цей стрибок», — говорить Фурса.

Експерт наголосив, що бігти наразі міняти гривні не варто, оскільки, що буде далі з курсом важко передбачити.

Довідка Finance.ua:

Українці з-за кордону переказують у країну більше валюти, ніж до повномасштабної війни.

зі слів фінансового аналітика Максима Орищака, незважаючи на сезонний фактор, коли попит на долар зазвичай падає, зараз спостерігається чималий обсяг продажів американської валюти в країні. На думку експерта, найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти до рівня 37-38 за долар США.

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