Економіст пояснив, чому українські біженці корисні для чеської економіки — Finance.ua

Економіст пояснив, чому українські біженці корисні для чеської економіки Сьогодні 17:19 — Світ

Економіст пояснив, чому українські біженці корисні для чеської економіки

Біженці не забирають робочі місця у чехів, а навпаки — дають користь чеському суспільству.

Вплив біженців на економіку пояснив економіст Петр Бартонь із інвестиційної групи Natland, пише Radio Prague International.

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«Вони (українці. — Ред.) з економічного погляду є новою робочою силою і, незважаючи на надану їм значну соціальну допомогу, завжди вигідні чеській державі. Адже українці платять податки і займають ті робочі місця, які вже давно лишаються вакантними», — зазначив Петр Бартонь.

Водночас експерт спростував ще одне побоювання: якби українці забирали у чехів робочі місця, у країні зростало б безробіття. Водночас вона вже довгий час перебуває на дуже низькому рівні, переконаний чеський фахівець.

Як пише Radio Prague International, спираючись на дані МВС Чехії, з початку повномасштабної війни росії проти України країна ухвалила понад 600 тис. українських біженців. Станом на 1 липня у країні було зареєстровано понад 360 тис. українців із тимчасовим захистом.

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Водночас, звертає увагу Бартонь, чеська держава могла б отримати від біженців і значно більше користі — але цьому заважає дуже тривалий процес визнання фахової кваліфікації. Бо ж біженці, які прибувають до Чехії, часто є освіченими фахівцями в тих галузях, у яких тривалий час бракує працівників.

Ці люди, якби їм було легше отримати визнання своєї кваліфікації, змогли б заповнити більше місць, для яких зараз не вистачає людей.

«Низьке безробіття означає, що ті, хто міг би працювати на тих місцях, сьогодні знаходять роботу на вищих посадах, бо там теж бракує людей», — пояснює ситуацію він.

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Натомість українці, які не мають визнаної в Чехії кваліфікації, влаштовуються на некваліфіковану роботу.

«А нашою метою має бути, щоб навіть якщо вони почнуть із самого низу, то змогли швидко пробитися нагору», — додає Бартонь.

Нагадаємо, у Чехії є дефіцит медичних працівників, але українським лікарям, які є біженцями, досі важко працевлаштуватися. Для отримання дозволу на практику українцям потрібно пройти атестацію, яка може займати до двох років.

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