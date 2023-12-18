Економіка України цього року зросла вже на понад 5% — віцепрем'єрка — Finance.ua

Економіка України цього року зросла вже на понад 5% — віцепрем'єрка Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Економіка України цього року зросла вже на понад 5% — віцепрем'єрка

Економіка України продовжує відновлюватися попри війну, і за 11 місяців поточного року зростання ВВП перевищує 5%, така тенденція очікується і наступного року.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Попри війну, українська економіка продовжує відновлюватися. За оцінками Мінекономіки, зростання ВВП за 11 місяців поточного року перевищує 5%. Для порівняння, за аналогічний період минулого року ВВП впав на 28,9%. Ми очікуємо, що позитивна тенденція збережеться і наступного року», — написала Свириденко у X.

З її слів, прогнозується зростання ВВП на 4,6% у 2024 році, 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році.

«Сектор послуг, включаючи державне управління та оборону, наразі робить найбільший позитивний внесок у ВВП. Виробництво робить другий за величиною внесок. Попри значні втрати та руйнування під час війни, промисловість активно відновлюється», — зазначила віцепрем'єрка.

Раніше в Мінекономіки заявляли , що в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%). В цілому за січень-жовтень зростання ВВП оцінюється на рівні 5,5%.

Кабінет Міністрів очікує зростання ВВП України цього року на рівні 3−4% та відзначає покращення ситуації в промисловості.

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УНН За матеріалами:

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