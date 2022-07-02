Економіка США за крок від рецесії — JPMorgan — Finance.ua

Економіка США за крок від рецесії — JPMorgan
На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії в Україну економісти американського банку JPMorgan Chase & Co. погіршили прогноз по економіці США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Погіршення прогнозу економісти пов’язують з ослабленням споживчого попиту.
У другому півріччі JPMorgan очікує на зростання ВВП на рівні 1% в річному вираженні проти 2,5% в минулому прогнозі.
«Прогноз знаходиться в небезпечній близькості до рецесії. Але ми все ж чекаємо, що економіка зросте на тлі очікувань збереження робочих місць навіть у період зниження продуктового попиту», — сказав головний економіст JPMorgan в США Майкл Феролі.
Зростання ВВП може прискоритися до 1,5% в річному вираженні в останньому кварталі, оскільки інфляція може сповільнитися, а обсяги виробництва автомобілів можуть збільшитися.
МВФ прогнозує, що темпи зростання ВВП США знизяться з 2,9% у 2022 році до 1,7% у 2023-му і 0,8% у 2024 році. Економісти не виключають, що у США звужуються можливості, щоб уникнути рецесії.
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