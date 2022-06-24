Інвестиційні фонди втратили $16,8 млрд через побоювання рецесії — Finance.ua

Інвестиційні фонди втратили $16,8 млрд через побоювання рецесії 24.06.2022, 22:03 — Фондовий ринок

Інвестиційні фонди втратили $16,8 млрд через побоювання рецесії

Глобальні фонди акцій пережили найбільший відтік коштів протягом останніх дев’яти тижнів. Інвестори вкладали гроші у готівку на тлі побоювань, що економіка США може піти у рецесію.

Про це пише агентство Bloomberg.

Глобальні фонди акцій втратили близько $16,8 млрд, а відтік коштів із фондів акцій США становив $17,4 млрд. При цьому в США втрати фондів зафіксовані вперше за сім тижнів, повідомляє Bank of America з посиланням на дані EPFR Global.

З облігацій інвестори вивели $23,5 млрд. З них $10,8 млрд перевели у готівку та $0,6 млрд — у золото.

Індикатор «биків та ведмедів» (Bull & Bear Indicator) Bank of America залишається на «максимальному ведмежому рівні», що є сигналом до купівлі акцій, написали у своїй записці стратеги банку під керівництвом Майкла Хартнетта.

Вважається, що «ведмежий» ринок настає, коли ринки акцій втрачають у ціні понад 20% попередніх піків. Історичний максимум по S&P 500, досягнутий 4 січня, дорівнював 4818,62 пункту. З того часу індекс втратив понад 22%.

У Bank of America вважають, що незважаючи на значне падіння, ринки акцій ще не досягли дна.

За словами Хартнетта, виходячи з минулих ведмежих ринків, нинішній спад індексу S&P 500 закінчиться у жовтні, коли індекс перебуватиме на рівні 3000 пунктів. Це на 21% нижче за поточні рівні.

Однак довгострокові інвестори мають бути готовими до можливостей для викупу провалу, вважають у Bank of America.

Головний стратег Morgan Stanley щодо акцій США Майк Вілсон також вважає, що індекс впаде на 20% від поточних рівнів, якщо економічне зростання почне сповільнюватися.

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