«Економіка не зможе функціонувати стабільно». Чеські фірми бояться відтоку українців

Чеські компанії продовжують відчувати гостру нестачу робочої сили та дедалі більше залежать від іноземних працівників.

Про це пише Radio Prague International з посиланням на Міністерства праці та соціальних питань Чехії за 2025 рік.

Упродовж року в країні було зареєстровано 935 тис. випадків оформлення трудових відносин з іноземцями. Це майже на 11% більше, ніж у 2024 році. Загальна кількість іноземців, які легально працювали в Чехії, зросла до рекордного рівня.

Найчисленнішою групою серед іноземних працівників стали громадяни України — 358 тис. осіб. За рік їхня кількість зросла на 44 тис. і вперше суттєво перевищила кількість громадян Словаччини, які раніше були найбільшою групою іноземців на чеському ринку праці.

Зростання зайнятості українців

У Міністерстві праці та соціальних питань зазначають, що понад половину зростання кількості працевлаштованих українців забезпечили особи з тимчасовим захистом.

«Зростання кількості оформлених трудових відносин із громадянами України більш ніж наполовину зумовлене збільшенням числа осіб із тимчасовим захистом. У цій групі приріст становив 30%, або 46 тисяч осіб, порівняно з 2024 роком», — повідомила представниця міністерства Шарка Черна.

Чеські фірми бояться відтоку українців

За даними Господарської палати Чехії, компаніям бракує близько 250 тис. працівників. Проблема має структурний характер і пов’язана насамперед із демографічними процесами. Щороку чисельність людей працездатного віку в країні скорочується приблизно на 40 тис. осіб, оскільки на пенсію виходить більше людей, ніж заходить на ринок праці.

У палаті наголошують, що без іноземних працівників чеська економіка не зможе функціонувати стабільно. Представники бізнесу та економісти попереджають, що масовий від’їзд іноземців, зокрема українців, може мати серйозні макроекономічні наслідки.

«Якби іноземні працівники масово залишили Чехію — наприклад, повернулися додому українські біженці, — економіка країни опинилася б у рецесії, застерігає головний економіст Банку Creditas Петр Дуфек. — Закордонних працівників Чехія потребує, економіка життєво залежить від них.»

На цьому наголошує й віцепрезидент Господарської палати, президент Союзу торгівлі і туристичної галузі Томаш Проуза. «Будь-яке обмеження кількості працівників із України означало б, що зупиниться чеське будівництво, значна частина промисловості, логістика, але, крім того, й лікарні чи будинки для старих людей», — каже він.

Також і віцепрезидент Союзу промисловості і транспорту Радек Шпіцар застерігає: «У зв’язку з давньою нестачею працівників на чеському ринку праці присутність українських працівників дуже важлива для фірм. Якби стався масовий від’їзд українських працівників, це мало б на чеську економіку негативний вплив».

Позиція уряду та бізнесу

Віцепрем’єр-міністр і міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявив, що уряд шукає способи полегшити доступ іноземців до ринку праці, зокрема через скорочення адміністративних процедур. За його словами, для громадян третіх країн, за винятком українців із тимчасовим захистом, досі діють обов’язкові дозволи на працевлаштування.

Представники бізнесу підкреслюють, що іноземні працівники відіграють ключову роль у таких секторах, як будівництво, промисловість, логістика, торгівля, охорона здоров’я та догляд за людьми похилого віку.

