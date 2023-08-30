Економіка цього року вже повернеться до зростання — НБУ — Finance.ua
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Економіка цього року вже повернеться до зростання — НБУ

Казна та Політика
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Економіка цього року вже повернеться до зростання — НБУ
Економіка цього року вже повернеться до зростання — НБУ
Українська економіка відновлюється швидше, ніж очікував НБУ. Цьому посприяли відсутність перебоїв з електроенергією, а також подальше налагодження шляхів постачання, у тому числі через західні кордони.
Про це повідомляє Національний банк України.
«У результаті пожвавилися різні види економічної діяльності: металургія, тваринництво, харчова промисловість. Жвавішим, ніж очікував НБУ, був і внутрішній попит», — сказано в повідомленні.
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Українці почали витрачати більше коштів на товари та послуги. На це, зокрема, вплинуло поліпшення споживчих настроїв на тлі відновлення економіки та певне покращення фінансового стану домогосподарств.
«Вагому роль відіграють і значні бюджетні видатки. Уряд завдяки великим обсягам міжнародної допомоги може фінансувати соціальну сферу та відбудову пошкодженої інфраструктури, а за рахунок податків — забезпечувати армію», — зазначає регулятор.
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З огляду на ліпшу, ніж очікувалося, ситуацію в першому півріччі НБУ переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2023 році з 2,0% до 2,9%. У наступні роки зростання економіки пришвидшиться до 3,5−6,8%.
«Однак, якщо активна фаза війни триватиме довше, ніж передбачено основним припущенням (середина 2024 року), економіка, ймовірно, зростатиме повільніше. росія не припиняє спроб знищити економічний потенціал країни. Свідченнями цього є теракт на Каховській ГЕС, посилення варварських обстрілів портової інфраструктури, блокада рф „зернового коридору“ в Чорному морі та зрештою її вихід із зернової угоди. Отже, ризики для економіки, як і потреби в міжнародній допомозі, залишаються суттєвими», — підсумували в НБУ.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

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За матеріалами:
Finance.ua
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