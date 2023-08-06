ВВП України може зрости до 5% — Finance.ua

ВВП України може зрости до 5% Сьогодні 14:08 — Казна та Політика

ВВП України може зрости до 5%

У 2023 році реальне зростання валового внутрішнього продукту України може становити до 5%. Проте, дивлячись на наявні ризики, Міністерство економіки поки що зберігає прогноз зростання на рівні 2,8%.

Про це повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова.

«У тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми, так само як і більшість експертів, які давали прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%», — сказала Наталія Горшкова під час дискусії «Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс, ВВП та інфляція», організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС).

Ще Горшкова зазначила, що змінювати прогноз 2,8% міністерство поки не буде, оскільки ризики залишаються значними.

«Ми є частиною бюджетного процесу, і ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету», — додала вона.

Раніше у відомстві вже прогнозували зростання економіки України у на 3,2% у 2023 році, проте у червні після руйнування Каховської ГЕС, його змінили до 2,8%.

«Тому, згідно з поточними прогнозами, які у нас є, ми очікуємо наступного року 5% зростання», — повідомила чиновниця.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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