ВВП України може зрости до 5% — Finance.ua

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ВВП України може зрости до 5%

Казна та Політика
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ВВП України може зрости до 5%
ВВП України може зрости до 5%
У 2023 році реальне зростання валового внутрішнього продукту України може становити до 5%. Проте, дивлячись на наявні ризики, Міністерство економіки поки що зберігає прогноз зростання на рівні 2,8%.
Про це повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова.
«У тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми, так само як і більшість експертів, які давали прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%», — сказала Наталія Горшкова під час дискусії «Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс, ВВП та інфляція», організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС).
Ще Горшкова зазначила, що змінювати прогноз 2,8% міністерство поки не буде, оскільки ризики залишаються значними.
«Ми є частиною бюджетного процесу, і ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету», — додала вона.
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Раніше у відомстві вже прогнозували зростання економіки України у на 3,2% у 2023 році, проте у червні після руйнування Каховської ГЕС, його змінили до 2,8%.
«Тому, згідно з поточними прогнозами, які у нас є, ми очікуємо наступного року 5% зростання», — повідомила чиновниця.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Banker.ua
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