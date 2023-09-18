Дві фінські компанії постачали електроніку в росію в обхід санкцій — Мінфін США
Згідно з інформацією Міністерства фінансів США, фінські компанії Luminor та Siberica в обхід санкцій постачали в росію закордонну електроніку з березня минулого року.
Про це повідомляє Yle.
Виконавчого директора зазначених фінських компаній Габріеля Теміна підозрюють в обході західних санкцій проти росії, через що влада США внесла керовані ним фірми до антиросійського санкційного списку.
Злочинна діяльність здійснювалася з 18 березня 2022 року, повідомили у повітовому суді Східної Уусімаа. Як місце злочину вказано місто Вантаа. Компанії Luminor та Siberica постачали в росію закордонну електроніку.
На Теміна, а також Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в компанії Siberica, Мінфін США наклав персональні санкції.
Питання про взяття Теміна під варту, запит на яку направила митниця, розглядатиметься у районному сулі Ітя-Уусімаа.
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