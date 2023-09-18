Дві фінські компанії постачали електроніку в росію в обхід санкцій — Мінфін США Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

Згідно з інформацією Міністерства фінансів США, фінські компанії Luminor та Siberica в обхід санкцій постачали в росію закордонну електроніку з березня минулого року.

Про це повідомляє Yle

Виконавчого директора зазначених фінських компаній Габріеля Теміна підозрюють в обході західних санкцій проти росії, через що влада США внесла керовані ним фірми до антиросійського санкційного списку.

Злочинна діяльність здійснювалася з 18 березня 2022 року, повідомили у повітовому суді Східної Уусімаа. Як місце злочину вказано місто Вантаа. Компанії Luminor та Siberica постачали в росію закордонну електроніку.

На Теміна, а також Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в компанії Siberica, Мінфін США наклав персональні санкції.

Питання про взяття Теміна під варту, запит на яку направила митниця, розглядатиметься у районному сулі Ітя-Уусімаа.

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Укрінформ За матеріалами:

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