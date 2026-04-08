Два варіанти добудови Хмельницької АЕС — деталі

Україна потребує добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, нині фахівці визначають найоптимальніший варіант для цього.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграмі.
«Атомна генерація стане основою нової енергетичної архітектури, оскільки дозволяє покривати базове навантаження на енергомережу. Відповідно, Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС.
Наразі існує два варіанти добудови, фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанта", — написав Шмигаль.
Під час візиту на одну із атомних електростанцій він провів нараду щодо майбутнього української атомної енергетики. Зокрема, керівництво станції доповіло, що працює над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки. Шмигаль, зі своєї сторони, додав, що на об’єкті йде активне будівництво захисних споруд.
Раніше Finance.ua писав, що в 2024 році планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких — за сучасною американською технологією AP1000.
Будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.
За матеріалами:
Finance.ua
