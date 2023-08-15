Дуда анонсував внесення змін до військового командування Польщі — Finance.ua

Дуда анонсував внесення змін до військового командування Польщі Сьогодні 15:13 — Світ

Дуда анонсував внесення змін до військового командування Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував відродження командування видів Збройних сил Польщі та створення командування Об'єднаних сил.

Про це пише PAP.

За його словами, найближчим часом буде створено нові структури, такі як Об'єднане командування, яким буде керувати начальник Генерального штабу країни.

«Буде відтворене командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ, але структура яких в цілому буде однаковою і в мирний, і в воєнний час, щоб ми були більш ефективними», — заявив Дуда.

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Він зазначив, що нинішня обстановка в світі є «часом великих викликів, але також часом глибокого аналізу і глибокого осмислення державних питань, особливо питань державної безпеки».

Нагадаємо, Київ виділив 555 мільйонів гривень на виплати військовим.

Національний банк повідомляє , що $1 військової допомоги Україні генерує $0,79−0,87 до ВВП країн-партнерів протягом всього одного-двох років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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