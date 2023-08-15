США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів — Finance.ua

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів

У понеділок, 14 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Цей пакет військової допомоги Україні надається за механізмом Presidential Drawdown Authority, який дозволяє вилучати зброю з американських запасів для подальшої передачі її Україні. До нього увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби для розмінування.

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Згодом у Пентагоні уточнили, що до нового пакета допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для систем Patriot та HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

танкові боєприпаси 120 мм;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та інші;

37 тактичних транспортних засобів для перевезення обладнання;

58 причепів для водної техніки;

понад 12 мільйонів патронів для стрілецької зброї, обладнання й системи для розмінування;

снаряди для розчищення перешкод і запчастини для ремонту техніки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре наголосив, що Штати продовжать надавати Україні підтримку доти, доки росія не припинить війну й не виведе війська з України та не припинить жорстокі атаки.

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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США надали нашій країні великі обсяги допомоги: як фінансової, так і військової. Нещодавно стало відомо, що загальна сума наданої від 24 лютого 2022 року допомоги оцінюється в $66,2 мільярда. Це найбільший обсяг допомоги, наданий будь-якій країні світу з часів плану Маршалла. З цієї суми тільки на військову допомогу Силам оборони пішло $43,1 млрд.

У Пентагоні запевнили, гроші на підтримку України все ще є. Так, після аудиту було знайдено ще понад 6 млрд доларів. Бухгалтерія оборонного відомства переоцінила надану Україні допомогу, тож тепер ці гроші можна скерувати на додаткове озброєння.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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