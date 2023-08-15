США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів

Казна та Політика
20
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів
У понеділок, 14 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Цей пакет військової допомоги Україні надається за механізмом Presidential Drawdown Authority, який дозволяє вилучати зброю з американських запасів для подальшої передачі її Україні. До нього увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби для розмінування.
Читайте також
Згодом у Пентагоні уточнили, що до нового пакета допомоги увійшли:
  • додаткові боєприпаси для систем Patriot та HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;
  • танкові боєприпаси 120 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та інші;
  • 37 тактичних транспортних засобів для перевезення обладнання;
  • 58 причепів для водної техніки;
  • понад 12 мільйонів патронів для стрілецької зброї, обладнання й системи для розмінування;
  • снаряди для розчищення перешкод і запчастини для ремонту техніки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре наголосив, що Штати продовжать надавати Україні підтримку доти, доки росія не припинить війну й не виведе війська з України та не припинить жорстокі атаки.
Читайте також
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США надали нашій країні великі обсяги допомоги: як фінансової, так і військової. Нещодавно стало відомо, що загальна сума наданої від 24 лютого 2022 року допомоги оцінюється в $66,2 мільярда. Це найбільший обсяг допомоги, наданий будь-якій країні світу з часів плану Маршалла. З цієї суми тільки на військову допомогу Силам оборони пішло $43,1 млрд.
У Пентагоні запевнили, гроші на підтримку України все ще є. Так, після аудиту було знайдено ще понад 6 млрд доларів. Бухгалтерія оборонного відомства переоцінила надану Україні допомогу, тож тепер ці гроші можна скерувати на додаткове озброєння.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.