Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд — Finance.ua

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Черговий грант розміром $1,25 млрд від США надійшов в Україну в понеділок через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

«Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії рф. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери», — наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін уточнив, що 2023 року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів від США.

Як раніше зазначав Мінфін, станом на 21 липня цього року держбюджет України отримав фінансування від міжнародних партнерів обсягом $23,6 млрд порівняно з $32,1 млрд минулого року за потреби на цей рік близько $42 млрд.

Відтоді до бюджету надійшли також €1,5 млрд шостого траншу макрофінансової допомоги ЄС і $1,5 млрд через механізм Цільового фонду Світового банку під гарантії уряду Японії.

Довідка Finance.ua:

25 липня до українського держбюджету надійшов шостий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро;

крім того, другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ) нещодавно надійшов до загального фонду державного бюджету України.

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