Дубай закріпив за собою статус лідера світового ринку елітного житла — Finance.ua

Дубай закріпив за собою статус лідера світового ринку елітного житла Сьогодні 23:20 — Нерухомість

Дубай закріпив за собою статус лідера світового ринку елітного житла

Від початку 2023 року у Дубаї кількість угод з продажу будинків вартістю 10 млн дол. і більше сягнула рекордних 277, що дозволило емірату випередити такі міста, як Нью-Йорк і Гонконг, у званні найактивнішого ринку елітного житла.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що попит на елітне житло в Дубаї залишається стійким. Як наслідок ціни на нього зростали протягом дев’яти кварталів поспіль.

Сектор нерухомості Дубая переживає бум, оскільки заходи уряду щодо боротьби з пандемією та його ліберальна візова політика приваблюють все більше іноземних покупців.

Читайте також У Чехії вперше за 10 років подешевшали квартири

«Елітний сегмент ринку — зокрема, вілли на березі моря на штучних островах у формі пальм — отримує вигоду від припливу заможних інвесторів, таких як росіяни, які прагнуть захистити свої активи, крипто-мільйонери та багаті індійці, які шукають другу домівку», — йдеться в повідомленні.

У 2023 році кількість угод з продажу будинків вартістю 10 млн дол. і більше сягнула рекордних 277 на загальну суму 4,91 млрд дол.

Найпопулярнішим районом серед заможних покупців був Палм Джумейра, на який припадає трохи більша частина продажів елітного житла. Такі райони, як Emirates Hills і Jumeirah Bay Island, також користувалися популярністю, а ціни на житло в цих трьох районах були на 16% вищими, ніж рік тому.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.