У Чехії вперше за 10 років подешевшали квартири — Finance.ua

У Чехії вперше за 10 років подешевшали квартири Сьогодні 19:34 — Нерухомість

Ціни на нерухомість у Чехії у другому кварталі поточного року знизилися, свідчать дані Євростату. У другому кварталі квартири подешевшали на 0,4%, порівняно з попереднім кварталом. У річному обчисленні ціни зросли на 2,9%.

З огляду на попереднє різке зростання цін насправді це лише дуже незначна корекція. За останні п’ять років квартири подорожчали в середньому на 64%, а останні десять років — на 124%.

Тим не менш, це перше річне зниження цін на житлову нерухомість в Чехії за останні 10 років. За даними Євростату, старі квартири та будинки дешевшали швидше.

Баланс у середньому по ЄС починає відрізнятися від результатів чеського ринку. Після зниження протягом шести місяців, починаючи з останнього кварталу 2022 року, ціни на житло зараз зафіксували дуже незначне зростання на 0,3% у квартальному обчисленні. У річному обчисленні, тобто у другому кварталі 2023 року, порівняно з другим кварталом 2022 року, ціни на житло в Європі знизилися на 1,1%.

Однак у деяких країнах — членах ЄС падіння було більшим. Прикладом може бути Німеччина, де зниження цін у річному обчисленні досягло 9,9%. У Данії та Швеції ціни на житло за останній рік знизилися на 7,6 та 6,8% відповідно.

З іншого боку, найбільше зростання цін нині спостерігається у Хорватії - на 13,7%. У Болгарії чи Литві зростання цін за останній рік становить близько 10%.

uamedia За матеріалами:

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