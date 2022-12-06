ДТЕК зупинив одне зі своїх енергетичних підприємств після ракетного удару рф — Finance.ua

ДТЕК зупинив одне зі своїх енергетичних підприємств після ракетного удару рф Сьогодні 10:32 — Енергетика

ДТЕК довелося зупинити роботу одного зі своїх енергооб’єктів після російського ракетного удару 5 грудня.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

«росія здійснила чергову терористичну атаку по цивільній та енергетичній інфраструктурам України. Від обстрілу постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, наразі воно повністю відключене від енергосистеми», — йдеться в повідомленні.

Через зупинку роботи підприємства виникло обмеження в енерго- та теплопостачанні в регіоні.

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За останні два місяці це була вже 17 атака на об’єкти компанії. За цей час 24 енергетики зазнали поранень, троє загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час російської ракетної атаки 5 грудня були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, попри це енергетична система функціонує. В деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій.

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Укрінформ За матеріалами:

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