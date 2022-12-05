Чи можливий в Україні газовий блекаут - думка експерта — Finance.ua
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Чи можливий в Україні газовий блекаут - думка експерта

Енергетика
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Чи можливий в Україні газовий блекаут - думка експерта
Чи можливий в Україні газовий блекаут - думка експерта
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в ефірі телемарафону Суспільного запевнив, що газовий блекаут в Україні неможливий, оскільки навіть попри обстріли з боку рф енергетики роблять все для того, щоб забезпечувати газопостачання та видобуток природного газу на території України.
«Якщо немає електрики, зокрема, газ використовується і для транспортування газу. Тому в плані електрики — це негативно впливає на роботу енергетичного сектору. Але зазвичай енергетики швидко поновлюють енергопостачання. Та, зокрема, й видобувні компанії України активно використовують генератори, зокрема, дизель-генератори для того, щоб продовжувати видобувати природний газ та забезпечувати нашу енергетичну безпеку», — зазначив Артем Петренко.

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Він наголосив, що навіть за тотального блекауту газ в Україні буде.
«Ми забезпечені природним газом у підземних газосховищах. Видобувні компанії продовжують активно закачувати газ та видобувати газ там, де це можливо. навіть незважаючи на дуже складну безпекову ситуацію. Тому всіх заспокою — газ в Україні буде», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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