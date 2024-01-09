ДСНС розгорнула в Україні понад тисячу «Пунктів незламності» — Finance.ua
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ДСНС розгорнула в Україні понад тисячу «Пунктів незламності»

Казна та Політика
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ДСНС розгорнула в Україні понад тисячу «Пунктів незламності»
ДСНС розгорнула в Україні понад тисячу «Пунктів незламності»
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розгорнула 1005 «Пунктів незламності», з них 750 — на базі об'єктів рятувальної служби.
Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.
«Що стосується ДСНС, то у нас розгорнуто 1005 „Пунктів незламності“ на території держави від рятувальників. Близько 750 — це на базі об'єктів ДСНС. Зокрема, це пожежно-рятувальні й аварійно-рятувальні частини, 250 — це мобільні пункти незламності на базі наметів. Ще є пункти незламності на базі транспортних засобів», — сказав Хорунжий.
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За словами речника ДСНС, з початку функціонування цих «Пунктів незламності» було надано допомогу близько 640 тисячам людей.
«У тому числі якщо взяти (період. — Ред.) з 1 жовтня 2023 рок, то у нас отримало допомогу у „Пунктах незламності“ 8 тисяч людей», — розповів Хорунжий.
Крім цього, речник ДСНС повідомив, що рятувальники підготували близько 1900 одиниць аварійно-рятувальної та спеціальної техніки до реагування на надзвичайні ситуації взимку.
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«ДСНС було підготовлено техніку до реагування на надзвичайні ситуації, зокрема, взимку. У нас підготовлено близько 1900 одиниць аварійно-рятувальної та спеціальної техніки, у тому числі понад 105 одиниць — інженерної, 1200 — пожежно-рятувальної, 350 — аварійно-рятувальної техніки й понад 200 авто підвищеної прохідності», — сказав Хорунжий.
Він додав, що для аварійного електроживлення об'єктів критичної інфраструктури у системі ДСНС є майже 2300 пересувних електростанцій, для того, щоб реагувати на наслідки негоди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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