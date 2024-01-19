Дрова та вугілля: як отримати підвищену субсидію до кінця зими — Finance.ua

Дрова та вугілля: як отримати підвищену субсидію до кінця зими Сьогодні 07:23 — Особисті фінанси

Дрова та вугілля: як отримати підвищену субсидію до кінця зими

Для того, щоб кожна родина, яка обігріває в зимовий період житло дровами чи вугіллям, могла впевнено пройти зимовий період, в листопаді 2023 року Уряд ухвалив рішення про суттєве підвищення допомоги на придбання твердого пічного палива.

Про це пише Мінсоцполітики.

Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, був запроваджений проєкт, у рамках якого додаткову фінансову підтримку отримали понад 363 тис. домогосподарств (понад 278 тис. — за рахунок коштів державного бюджету і ще понад 85 тис. — за рахунок коштів УВКБ ООН).

Загальна сума додаткових виплат в рамках експерименту становить майже 2,8 млрд грн, з них — майже 1,9 млрд грн за кошти держбюджету.

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Нагадаємо , рамках реалізації спільного з міжнародними партнерами проєкту — нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023−2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство — в 2,3 рази і відтепер може досягати 16 234 грн на рік (раніше він становив 6 973 грн на домогосподарство на рік).

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Після прийняття вищезазначеної Постанови Уряду № 1173 середньорічний розмір цих виплат збільшився майже втричі.

Довідка Finance.ua:

Розмір субсидії і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачує держава або міжнародні партнери.

При цьому, якщо родина ще не отримувала субсидію на тверде паливо в 2023 році і звернеться за нею в січні-лютому 2024 році, то — у разі призначення — виплата буде здійснена у підвищеному розмірі.

Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами, онлайн чи офлайн.

Хто отримає

Підвищення виплат було здійснено всім громадянам, які мали право на отримання пільги або субсидії на тверде пічне паливо у 2023 році, крім тих, яким — за рахунок програм міжнародних гуманітарних агенцій — вже було здійснено виплату на придбання твердого палива на 2023−2024 опалювальний період у розмірі, що є не меншим за розміри, визначені цим проєктом.

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