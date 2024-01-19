Дрова та вугілля: як отримати підвищену субсидію до кінця зими — Finance.ua

Дрова та вугілля: як отримати підвищену субсидію до кінця зими
Для того, щоб кожна родина, яка обігріває в зимовий період житло дровами чи вугіллям, могла впевнено пройти зимовий період, в листопаді 2023 року Уряд ухвалив рішення про суттєве підвищення допомоги на придбання твердого пічного палива.
Про це пише Мінсоцполітики.
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Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, був запроваджений проєкт, у рамках якого додаткову фінансову підтримку отримали понад 363 тис. домогосподарств (понад 278 тис. — за рахунок коштів державного бюджету і ще понад 85 тис. — за рахунок коштів УВКБ ООН).
Загальна сума додаткових виплат в рамках експерименту становить майже 2,8 млрд грн, з них — майже 1,9 млрд грн за кошти держбюджету.
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Нагадаємо , рамках реалізації спільного з міжнародними партнерами проєкту — нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023−2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство — в 2,3 рази і відтепер може досягати 16 234 грн на рік (раніше він становив 6 973 грн на домогосподарство на рік).
Після прийняття вищезазначеної Постанови Уряду № 1173 середньорічний розмір цих виплат збільшився майже втричі.
Довідка Finance.ua:
- Розмір субсидії і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачує держава або міжнародні партнери.
- При цьому, якщо родина ще не отримувала субсидію на тверде паливо в 2023 році і звернеться за нею в січні-лютому 2024 році, то — у разі призначення — виплата буде здійснена у підвищеному розмірі.
- Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами, онлайн чи офлайн.
Хто отримає
Підвищення виплат було здійснено всім громадянам, які мали право на отримання пільги або субсидії на тверде пічне паливо у 2023 році, крім тих, яким — за рахунок програм міжнародних гуманітарних агенцій — вже було здійснено виплату на придбання твердого палива на 2023−2024 опалювальний період у розмірі, що є не меншим за розміри, визначені цим проєктом.
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