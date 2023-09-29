Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном — Finance.ua
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Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном

Особисті фінанси
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Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном
Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном
Ціна на паливні дрова в Україні має відповідати потребам воєнного часу. Вартість буде зменшена там, де це можливо.
Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє пресслужба Міндовкілля.
«Державне агентство лісових ресурсів України має якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби — скоригувати логістику. Зменшити вартість дров, де це можливо зробити», — сказав він.
За його словами, ціна має відповідати потребам воєнного часу.
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«Підприємства ДП „Ліси України“ здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров», — додав Стрілець.
Нагадаємо, у 2022 році в Україні забезпечували безкоштовними дровами мешканців прифронтових районів Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей.
Крім того, у 2022 році в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення «ДроваЄ».
Щоб купити дрова, потрібно:
  • Зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.
  • Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.
  • Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.
  • Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.
На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.
За матеріалами:
Finance.ua
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