Хто у 2023 році зможе отримати безкоштовні дрова — Finance.ua
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Хто у 2023 році зможе отримати безкоштовні дрова

Особисті фінанси
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Хто у 2023 році зможе отримати безкоштовні дрова
Хто у 2023 році зможе отримати безкоштовні дрова
В Україні вже почали підготовку до опалювального сезону. Частина громадян вже користуються або переходять на опалення дровами, адже в умовах відключення світла воно більш надійне. При цьому деякі українці мають право заготувати тверде паливо безплатно або на пільгових умовах.

Хто може отримати пільги

Постановою Кабміну № 373 передбачено надання пільги на придбання твердого палива для українців, які проживають у будинках без центрального опалення. Пільгу можуть отримати:
  • члени сімей загиблих — 50%;
  • учасники бойових дій — 75%;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%.
Таку пільгу можна використати на придбання скрапленого газу, дров, вугілля, вугільних брикетів, пічного побутового палива, гасу освітлювального, паливного торфу чи торф’яних брикетів.
Щоб отримати пільгу, треба звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.
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Хто має право на безплатні дрова

Крім того, українським законодавством передбачено право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу для пенсіонерів, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.
Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:
  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Важливо пам’ятати, що членам сім'ї пільговика зазначена пільга не надається.
Чи отримають безплатні дрова інші категорії українців
Минулого року право отримати безплатні дрова надали жителям територій, які прилягають до зон бойових дій. Для цього потрібно було особисто звернутися до військової адміністрації у своїй області та подати заяву.
Доступна ця послуга була для жителів Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.
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