ДПСУ матиме доступ до реєстру призовників — Finance.ua

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ДПСУ матиме доступ до реєстру призовників

Казна та Політика
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ДПСУ матиме доступ до реєстру призовників
ДПСУ матиме доступ до реєстру призовників
Українські прикордонники з початку повномасштабної війни виявили понад 6 тисяч осіб, що намагалися незаконним шляхом перетнути державний кордон. Незабаром служба отримає доступ до реєстру призовників, щоб мати змогу протидіяти таким випадкам.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, наразі служба активно співпрацює з міністерством оборони для розв’язання цього питання, передає 24 Канал.
Демченко наголосив, що співпраця між ДПСУ і Міноборони зможе посилити державний кордон та дозволить зменшити кількість випадків виїзду чоловіків за кордон з підробленими документами.
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«Понад 6100 осіб використовували підробки, намагаючись незаконно перетнути кордон. Тому наші інспектори роблять усе необхідне для того, щоб перевіряти ці документи — дійсні вони чи ні», — сказав він.
Речник ДПСУ також розповів, щоб прискорити процес перевірки документів, служба обмінюється базою даних з міністерством оборони нашої держави. Відтак у Держприкордонслужби буде доступ до реєстру призовників та військовозобов'язаних.
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«Наразі напрацьовуються всі технічні складові для того, щоб це вдалося, а також обговорюються критерії доступу до бази даних та державного реєстру як з боку представників ТЦК, так і з боку ДПСУ», — наголосив Демченко.
Речник запевнив, що як тільки все це буде протестовано та напрацьовано, надалі інспектори служби зможуть в режимі онлайн перевірити документи особи на дозвіл виїздити за кордон, а також встановлять, чи не були ці папери підроблені.
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Наостанок він сказав, що співпраця між ДПСУ та Міноборони сприятиме більш ефективній боротьбі зі спробами зловживання підробленими документами під час перетину державного кордону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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