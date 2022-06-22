Довелося звільнити мільйон людей: прямі втрати дрібного бізнесу в Україні сягнули $85 млрд — Finance.ua

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються в $85 млрд. Середній очікуваний показник обсягів реалізованої продукції у 2022 році — 48%.
Втрата кадрів:
20% — скорочення або понад 1 млн співробітників (частина перейшла в ЗСУ);
20% — відправлено у відпустку;
27% — скорочення зарплат.
Найчастіше заважають зараз відновлювати та розвивати бізнес — відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу.
Очікування бізнесу
55,9% бізнесів орієнтуються на внутрішній ринок. 21,7% на внутрішній та експорт — розвивали ще до війни. 16,8% орієнтуються на внутрішній, але планують розвивати експорт.
Лише 6% бізнесів мають і адаптовану стратегію, і бізнес-план з урахуванням нових реалій. 55,5% у процесі обдумування та інтуїтивного управління, 20,4% мають стратегію та гнучко адаптують свої плани, у 11,1% взагалі немає і не бачать сенсу.
75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА (ОВА) та територіальних громад щодо відновлення розвитку підприємництва.
Довідка Finance.ua:
як свідчать дані Опендатабот, кількість вакансій та нових бізнесів росте;
за даними ЄБА, третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості;
як показувало дослідження Advanter Group, малий і середній бізнеси України призупинили відновлення, яке почало спостерігатися наприкінці квітня і на початку травня 2022 року.
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