Довелося звільнити мільйон людей: прямі втрати дрібного бізнесу в Україні сягнули $85 млрд — Finance.ua

Довелося звільнити мільйон людей: прямі втрати дрібного бізнесу в Україні сягнули $85 млрд

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Близько 47% компаній зупинили роботу через війну і лише 6% адаптувалися до неї.

Про це свідчать результати опитування 887 власників і СЕО підприємств, проведеного Міністерством цифрової трансформації.

Як показує дослідження, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені, порівнюючи з періодом до 23 лютого 2022 року. Індекс активності бізнесу становить 22.73/100.

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Втрати бізнесу

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються в $85 млрд. Середній очікуваний показник обсягів реалізованої продукції у 2022 році — 48%.

Втрата кадрів:

20% — скорочення або понад 1 млн співробітників (частина перейшла в ЗСУ);

20% — відправлено у відпустку;

27% — скорочення зарплат.

Найчастіше заважають зараз відновлювати та розвивати бізнес — відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу.

Очікування бізнесу

55,9% бізнесів орієнтуються на внутрішній ринок. 21,7% на внутрішній та експорт — розвивали ще до війни. 16,8% орієнтуються на внутрішній, але планують розвивати експорт.

Лише 6% бізнесів мають і адаптовану стратегію, і бізнес-план з урахуванням нових реалій. 55,5% у процесі обдумування та інтуїтивного управління, 20,4% мають стратегію та гнучко адаптують свої плани, у 11,1% взагалі немає і не бачать сенсу.

75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА (ОВА) та територіальних громад щодо відновлення розвитку підприємництва.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані Опендатабот, кількість вакансій та нових бізнесів росте;

за даними ЄБА, третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості;

як показувало дослідження Advanter Group, малий і середній бізнеси України призупинили відновлення, яке почало спостерігатися наприкінці квітня і на початку травня 2022 року.

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