Бізнесу дозволили подати протерміновану звітність після припинення воєнного стану — Finance.ua

Бізнесу дозволили подати протерміновану звітність після припинення воєнного стану

Вчора 10:34 — Казна та Політика

Рішенням Кабінету Міністрів внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Зокрема, такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Цими змінами також врегулювано питання щодо особливостей проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або в районах проведення воєнних (бойових) дій (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях).

Керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій.

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