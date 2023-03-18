Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни

Особисті фінанси
50
Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
Попри війну, найпопулярніші серед українців кухні залишились незмінними — це американська, італійська та азійська.
Про це розповіла гендиректорка Glovo в Україні Марина Павлюк в інтерв’ю Finance.ua.
«Середній чек зріс, і ми пов`язуємо це з інфляцією та загальною економічною ситуацією в Україні та світі. У березні 2022 року середній чек на платформі був на 11% вищим, ніж у лютому, а в грудні зростання вже становило 36%», — розповіла гендиректорка компанії.
Читайте також
У березні 2022 року під впливом воєнних дій піца вийшла на перше місце в рейтингу страв Glovo, витіснивши з лідерської позиції бургери.
«Піца — це страва формату „share meal“, якою можна нагодувати компанію або велику сім’ю. Люди, що виїжджали із небезпечних територій, ощадливо ставились до грошей, тому це було пріоритетом у виборі користувачів», — пояснює вона.
Місце для вашої реклами
Пізніше, коли ситуація ставала більш стабільною, а люди повертались до залишених домівок, знову набували популярності довоєнні особливості вибору страв, а бургер повернув собі першість у рейтингу.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.