Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни — Finance.ua

Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
Попри війну, найпопулярніші серед українців кухні залишились незмінними — це американська, італійська та азійська.
Про це розповіла гендиректорка Glovo в Україні Марина Павлюк в інтерв’ю Finance.ua.
«Середній чек зріс, і ми пов`язуємо це з інфляцією та загальною економічною ситуацією в Україні та світі. У березні 2022 року середній чек на платформі був на 11% вищим, ніж у лютому, а в грудні зростання вже становило 36%», — розповіла гендиректорка компанії.
У березні 2022 року під впливом воєнних дій піца вийшла на перше місце в рейтингу страв Glovo, витіснивши з лідерської позиції бургери.
«Піца — це страва формату „share meal“, якою можна нагодувати компанію або велику сім’ю. Люди, що виїжджали із небезпечних територій, ощадливо ставились до грошей, тому це було пріоритетом у виборі користувачів», — пояснює вона.
Пізніше, коли ситуація ставала більш стабільною, а люди повертались до залишених домівок, знову набували популярності довоєнні особливості вибору страв, а бургер повернув собі першість у рейтингу.
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