Дослідження: 82% молодих людей зазнали втрати через війну — Finance.ua

Дослідження: 82% молодих людей зазнали втрати через війну
У Мінмолодьспорті зазначили, що, згідно з результатами загальнонаціонального дослідження, 82% молодих людей зазнали втрат внаслідок війни.
Про це повідомляє пресслужба міністерства молоді та спорту України.
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Як повідомляється, інші 18% респондентів, які не зазначили втрат від війни, можливо, їх не усвідомлюють або вважають свої втрати незначними у порівнянні з втратами інших людей.
Дослідження показало, що унаслідок повномасштабного вторгнення одним довелося обмежити свою звичну діяльність, іншим — відмовитися від неї повністю, разом з тим, молоді люди консолідувалися та почали активно волонтерити, збирати та розвозити гуманітарну допомогу, допомагати військовим, ВПО та вступати до лав Збройних Сил України.
Також, за результатами дослідження, 76% молодих людей, які виїхали через війну за кордон, планують повернутись в Україну.
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