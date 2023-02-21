Допомога 500+ у Польщі: чи мають українці право на виплати після відновлення статусу UKR — Finance.ua

Допомога 500+ у Польщі: чи мають українці право на виплати після відновлення статусу UKR Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Допомога 500+ у Польщі: чи мають українці право на виплати після відновлення статусу UKR

У Польщі діє фінансова допомога біженцям «Сім’я 500+». Однак через оновлені правила перебування українців на території Польщі багатьох цікавить питання, чи можна поновити статус UKR та знову отримувати виплати при повторному поверненні у Польщу, у тому випадку, коли довелося покинути країну більше, ніж на 30 днів.

Розповідаємо, чи можна заново податися на грошову допомогу та як це зробити.

Анулювання статусу тимчасового захисту при виїзді з Польщі

Згідно з правилами країни, при виїзді за межі Польщі на термін більше ніж на 30 днів, статус тимчасового захисту, наданий громадянину України, буде автоматично анульовано.

З цього витікає, що наступний перетин кордону з Польщею буде відбуватися на загальних підставах — у межах безвізу або національної візи. Також у такому випадку особа втрачає право на перепустку до ринку праці, на соціальні та інші виплати.

Чи можна відновити статус UKR при повторному поверненні в Польщу

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомляє, що існують відповідні винятки з правил для українців, які в’їхали на територію Польщі, рятуючись від війни в Україні.

Згідно з цими виключеннями, з 24 лютого 2022 року українські біженці мають право протягом цілих 18 місяців вільно покидати Польщу, при цьому кожен наступний в‘їзд на територію країни буде абсолютно легальним, в незалежності від наявності національної візи або безвізу.

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Це означає, що кожен повторний в’їзд в Польщу навіть пізніше, ніж через календарний місяць, дає легальне право на поновлення статусу тимчасового захисту за умови, що при перетині кордону особа зазначить, що переїзд відбувається через порятунок від війни в Україні.

Після цього можна повторно отримати статус UKR у базі PESEL, а отже — автоматично з’явиться можливість поновити грошову допомогу по програмі 500+.

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