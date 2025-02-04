Доплати до мінімальної зарплати — які правила у 2025 році Сьогодні 20:42 — Особисті фінанси

Доплати до мінімальної зарплати — які правила у 2025 році

В Україні встановлена мінімальна гарантована сума заробітної плати, нижче якої роботодавці не мають права платити, щоб не потрапити під перевірку Державної служби з питань праці. Якщо зарплата менша від мінімальної за повноцінно виконану роботу, то її потрібно «дотягнути» шляхом доплати.

Про особливості такої вимоги йдеться у ст. 31 закону «Про оплату праці» № 108.

Які правила доплати до мінімальної зарплати

Оскільки існують понаднормові, нічні, різні доплати і надбавки, індексація, то «дотягування» зарплати до мінімальної має свої правила.

Так, на 2025 рік розмір мінімальної зарплати становить 8 тис. грн. До «мінімалки» порівнюється не тільки оклад, а вся сума разом з виплатами. Наприклад, якщо оклад працівника становить 3,48 тис. грн, то з певними доплатами сума становить 8,05 тис. грн, у такому разі доплату робити не треба.

Що стосується індексації зарплати, то вона не входить до виплат, які йдуть понад мінімальний рівень. Тому, якщо працівник мав зарплату 7,09 тис. грн, а після індексації отримав зарплату 8,04 тис. грн, то доплати до «мінімалки» не буде. Якщо ж індексації нема, то доплата, щоб було 8 тис. грн, має становити 10 грн.

Загалом заробітна плата, яка перевищує 8 тис. грн ще не говорить про те, що працівнику не потрібна доплата. Бувають випадки, коли людина працює вночі і їй нарахували 8,2 тис. грн зарплати, з яких 900 грн є «нічні». Під час доплати до «мінімалки» плату «нічних» не враховують. Тому, такому працівнику мають донарахувати ще 700 грн.

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Які виплати не враховують для доплати до «мінімалки»

Є цілий перелік виплат, які не враховують під час визначення доплати до мінімальної зарплати:

доплата за несприятливі умови праці, високий ризик для здоров’я для бюджетників;

доплата за роботу у нічний період, яка становить 40% від оплати кількості годин роботи у такий час;

оплата за понаднормову роботу;

виплата за роз’їзний характер роботи (для водіїв);

премії до ювілейних, святкових дат.

Довідка Finance.ua:

Згідно з Державним бюджетом України на 2025 рік, мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8000 грн на місяць. Цей показник залишиться незмінним протягом усього року. Розмір багатьох соціальних виплат (наприклад, допомоги з безробіття, декретних) розраховується від мінімальної зарплати. Її розмір впливає на розрахунок податків та зборів. Як зростала мінімальна зарплата в Україні за останні 10 років — розповіли тут.

До слова, мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро. З 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць. При цьому мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень, тобто близько 190 доларів. Після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник на мінімалці в Україні отримає «на руки» 6 160 грн.

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