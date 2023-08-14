Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту — Finance.ua

Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту Сьогодні 18:30 — Криптовалюта

Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту

Колишній президент США Дональд Трамп зберігає до $500 тис. на Ethereum-гаманці, повідомляється у звіті, опублікованому Управлінням державної етики (OGE).

Про це пише портал «Мінфін».

У документі йдеться про «криптовалютний гаманець (Ethereum)» вартістю від $250 тис. до $500 тис.

У звіті не уточнюється інших подробиць про гаманець. Але він може бути пов’язаний із низкою минулих проєктів Трампа — зокрема, з колекцією невзаємозамінних токенів (NFT), які він почав продавати після того, як залишив свою посаду глави держави.

Політик випустив свою першу колекцію незмінних токенів у середині грудня 2022 року. Токенізовані карти зображували життя та кар'єру Дональда Трампа. Вони продавалися за фіксованою ціною $99.

Продажі другої серії цифрових карток із зображенням колишнього президента США стартували 18 квітня. Нова колекція включала 47 тис. NFT — на 2 тис. більше, ніж перший випуск, вартість залишилася незмінною.

При цьому продаж першої NFT-колекції Дональда Трампа зріс на 860% після запуску другої.

Після арешту Трампа у квітні обсяг торгів цифровими токенами політика зріс за добу на 89,8%.

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