Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту — Finance.ua
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Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту

Криптовалюта
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Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту
Дональд Трамп інвестував до $500 тисяч у криптовалюту
Колишній президент США Дональд Трамп зберігає до $500 тис. на Ethereum-гаманці, повідомляється у звіті, опублікованому Управлінням державної етики (OGE).
Про це пише портал «Мінфін».
У документі йдеться про «криптовалютний гаманець (Ethereum)» вартістю від $250 тис. до $500 тис.
У звіті не уточнюється інших подробиць про гаманець. Але він може бути пов’язаний із низкою минулих проєктів Трампа — зокрема, з колекцією невзаємозамінних токенів (NFT), які він почав продавати після того, як залишив свою посаду глави держави.
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Політик випустив свою першу колекцію незмінних токенів у середині грудня 2022 року. Токенізовані карти зображували життя та кар'єру Дональда Трампа. Вони продавалися за фіксованою ціною $99.
Продажі другої серії цифрових карток із зображенням колишнього президента США стартували 18 квітня. Нова колекція включала 47 тис. NFT — на 2 тис. більше, ніж перший випуск, вартість залишилася незмінною.
При цьому продаж першої NFT-колекції Дональда Трампа зріс на 860% після запуску другої.
Після арешту Трампа у квітні обсяг торгів цифровими токенами політика зріс за добу на 89,8%.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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