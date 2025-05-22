Біткойн сягнув нового рекордного максимуму — Finance.ua
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Біткойн сягнув нового рекордного максимуму

Криптовалюта
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Біткойн сягнув нового рекордного максимуму
Біткойн сягнув нового рекордного максимуму
Біткойн продовжив своє зростання в четвер, 22 травня 2025 року, досягнувши нового рекордного максимуму — 111,886 тис. доларів.
Про це повідомляє CNBC.
За даними Coin Metrics, на початку торгів у Лондоні біткойн досягнув позначки $111 886,41, а потім дещо знизився до $110 900,99.
Як пояснюють фахівці криптовалютної компанії CoinShares, зростанню біткойна сприяли позитивна динаміка, зростаючий оптимізм щодо криптовалютного регулювання в США і постійний інтерес з боку інституційних інвесторів.
Зростання ціни найбільшої криптовалюти світу відбувається незважаючи на падіння фондових ринків США в середу, оскільки біткойн зазвичай корелює з фондовими ринками, зокрема з технологічно важливим Nasdaq.
Зростанню також сприяли більш широкі макроекономічні проблеми, включаючи нещодавнє зниження рейтингу суверенного боргу США агентством Moody’s, що додало посилення наративу про біткойн як захисту від нестабільності фіатних валют.
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На користь крипторинку також грають позитивні зміни у регуляторній сфері в США. Так, в Сенаті пройшов ключове процедурне голосування закон GENIUS, спрямований на регулювання стейблкоінів. Водночас президент США Дональд Трамп та його фахівець зі штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс активно просувають прокрипто-порядок денний у США, що допомагає підтримати ринок. До оптимістичних новин додалося те, що генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон, відомий скептик щодо біткойнів, заявив, що банк дозволить клієнтам купувати цифрову валюту.

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За матеріалами:
Укрінформ
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