Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн — Finance.ua
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Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн

Криптовалюта
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Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн
Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн, www.europol.europa.eu
Європейські правоохоронці розкрили підпільну банківську мережу, яка відмила понад 21 млн євро ($23 млн), використовуючи криптовалюти та неформальну систему переказів коштів під назвою «хавала». У результаті спецоперації заарештували 17 осіб в Іспанії, Австрії та Бельгії.
У звіті зазначено, що ця злочинна мережа пропонувала паралельні банківські послуги, незаконні банківські системи типу «хавала», інкасацію готівки, кур’єрські грошові перевезення та обмін криптовалют на готівку.
Під час обшуків вилучили:
  • близько $229 600 готівкою;
  • $204 960 у криптовалютах;
  • 18 розкішних автомобілів вартістю понад $232 000;
  • 10 об’єктів нерухомості на понад $2,8 млн;
  • елітні сигари на суму приблизно $701 000;
  • люксові сумки орієнтовно на $259 000.
Загальна вартість вилученого майна перевищила $3,5 млн. Операцію провели за підтримки Європолу, який профінансував відрядження трьох іспанських слідчих до Бельгії та Австрії. Ще чотирьох агентів Європолу направили для підтримки на місцях, у тому числі двох до Іспанії.
За інформацією слідства, злочинна група діяла через дві основні фракції. Так, китайські громадяни відповідали за збір готівки в Іспанії, а арабські громадяни займалися міжнародними грошовими переказами.
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Схему модернізували через інтеграцію криптовалют у класичну систему «хавала» — неформальну фінансову мережу, що дозволяє передавати кошти без фактичного переміщення грошей.
«Hawala — це арабський термін, який означає „переказ“ або „трансфер“. Система дозволяє переказувати гроші без слідів у традиційних банках», — пояснив старший економіст МВФ Мохаммед Ель-Корчі.
Перекази здійснювалися через так званих «хаваладарів» — посередників, що довірено передають кошти між країнами без руху фізичних грошей. Клієнтами злочинної схеми були переважно мешканці Близького Сходу та материкового Китаю.
Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн
www.europol.europa.eu
Розкриття мережі відбулося на тлі того, що Європейський Союз розглядає посилення законодавства щодо відстеження криптотранзакцій.
«ЄС вивчає можливість зберігання даних про відправників і одержувачів коштів, що може бути поширено і на провайдерів криптоактивів», — заявив міністр фінансів Ірландії Паскал Донохью.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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