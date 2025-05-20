Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн — Finance.ua

Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн Сьогодні 23:36 — Криптовалюта

Європол викрив підпільну фінансову мережу на понад $23 млн, www.europol.europa.eu

Європейські правоохоронці розкрили підпільну банківську мережу, яка відмила понад 21 млн євро ($23 млн), використовуючи криптовалюти та неформальну систему переказів коштів під назвою «хавала». У результаті спецоперації заарештували 17 осіб в Іспанії, Австрії та Бельгії.

У звіті зазначено, що ця злочинна мережа пропонувала паралельні банківські послуги, незаконні банківські системи типу «хавала», інкасацію готівки, кур’єрські грошові перевезення та обмін криптовалют на готівку.

Під час обшуків вилучили:

близько $229 600 готівкою;

$204 960 у криптовалютах;

18 розкішних автомобілів вартістю понад $232 000;

10 об’єктів нерухомості на понад $2,8 млн;

елітні сигари на суму приблизно $701 000;

люксові сумки орієнтовно на $259 000.

Загальна вартість вилученого майна перевищила $3,5 млн. Операцію провели за підтримки Європолу, який профінансував відрядження трьох іспанських слідчих до Бельгії та Австрії. Ще чотирьох агентів Європолу направили для підтримки на місцях, у тому числі двох до Іспанії.

За інформацією слідства, злочинна група діяла через дві основні фракції. Так, китайські громадяни відповідали за збір готівки в Іспанії, а арабські громадяни займалися міжнародними грошовими переказами.

Схему модернізували через інтеграцію криптовалют у класичну систему «хавала» — неформальну фінансову мережу, що дозволяє передавати кошти без фактичного переміщення грошей.

«Hawala — це арабський термін, який означає „переказ“ або „трансфер“. Система дозволяє переказувати гроші без слідів у традиційних банках», — пояснив старший економіст МВФ Мохаммед Ель-Корчі.

Перекази здійснювалися через так званих «хаваладарів» — посередників, що довірено передають кошти між країнами без руху фізичних грошей. Клієнтами злочинної схеми були переважно мешканці Близького Сходу та материкового Китаю.

www.europol.europa.eu

Розкриття мережі відбулося на тлі того, що Європейський Союз розглядає посилення законодавства щодо відстеження криптотранзакцій.

«ЄС вивчає можливість зберігання даних про відправників і одержувачів коштів, що може бути поширено і на провайдерів криптоактивів», — заявив міністр фінансів Ірландії Паскал Донохью.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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