Домовленості України і Канади про співпрацю в урановидобувній галузі пришвидшать витіснення росії з ринку ядерного палива — Finance.ua

Домовленості України і Канади про співпрацю в урановидобувній галузі пришвидшать витіснення росії з ринку ядерного палива Сьогодні 20:27 — Енергетика

Домовленості України і Канади про співпрацю в урановидобувній галузі пришвидшать витіснення росії з ринку ядерного палива

12 квітня 2023 року ДП «НАЕК «Енергоатом» підписав з канадською компанією САМЕСО Меморандум про співробітництво в урановидобувній галузі.

Документом визначається, що САМЕСО буде залучена для технічної підтримки й розвитку в Україні ефективного та конкурентного уранового виробництва задля забезпечення повної потреби Енергоатому в урановому оксидному концентраті.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, співпраця між компаніями дозволить залучити ресурс для модернізації та розвитку виробничої інфраструктури Східного гірничо — збагачувального комбінату, що максимально позитивно вплине на розвиток урановидобувної галузі України.

«Досягнення відповідних домовленостей важливе для зміцнення енергетичної незалежності України. Разом з канадськими партнерами робимо вагомий крок до витіснення росії зі світових ринків ядерного палива», — підкреслив Герман Галущенко.

Нагадаємо, співробітництво САМЕСО, ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо підвищення ефективності уранового виробництва Східного гірничо-збагачувального комбінату розпочалась у грудні 2021 року.

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Тоді для забезпечення обміну інформацією було підписано тристоронню Угоду про конфіденційність. 19 березня 2023 року в Лондоні Енергоатом і CAMECO, за участі міністра енергетики України Германа Галущенка, уклали угоди про забезпечення стабільного постачання урану для виробництва ядерного палива.

Підписання ж нинішнього Меморандуму є наступним важливим кроком для збереження та розвитку урановидобувної галузі України.CAMECO є одним із найбільших у світі виробників природного урану та надавачем послуг з його конверсії.

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