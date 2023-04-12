Україна почала експорт електроенергії до Молдови та Польщі — Finance.ua

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Україна почала експорт електроенергії до Молдови та Польщі

Енергетика
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Україна почала експорт електроенергії до Молдови та Польщі
Україна почала експорт електроенергії до Молдови та Польщі
Україна почала експорт електроенергії до Молдови та Польщі.
Про це повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, передають Українськi Новини.
Міністр зазначив, що енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.
При цьому у невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі.
«Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області», — додав Галущенко
Як повідомляли Українськi Новини, національна енергетична компанія «Укренерго» провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на дату постачання 11 квітня.
7 квітня Міненерго дозволило розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.
Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн Європейського Союзу із червня до 11 жовтня минулого року, за цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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