Долар послабшав відносно основних валют на фоні дебатів навколо держборгу — Finance.ua

Долар послабшав відносно основних валют на фоні дебатів навколо держборгу Сьогодні 11:29 — Валюта

Долар послабшав відносно основних валют на фоні дебатів навколо держборгу

Сьогодні, 30 травня, долар США знизився відносно кошика основних валют (євро, фунт стерлінгів, японська єна, швейцарський франк, австралійський і канадський долари), але не відхилився далеко від двомісячного піку після того, як виникли ризики, що угода щодо стелі держборгу може зіткнутися з труднощами під час затвердження Конгресом.

Про це пише Reuters.

Індекс долара, який вимірює валюту США відносно шести основних валют, впав на 0,02%, до 104,28. Значення є близьким до двомісячного максимуму в 104,42, якого долар досяг 26 травня. Індекс має закінчити місяць з приростом 2,5%.

Євро зріс на 0,01%, до 1,0706 долара, а фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2356 долара, що є на 0,04% вище, ніж днем раніше. Єна зміцнилася на 0,11%, до 140,31 за долар, досягнувши 29 травня шестимісячного мінімуму в 140,91 за долар.

Валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Керол Конг зазначила, що окрім будь-якої волатильності, спричиненої проблемами стелі боргу, очікування підвищення ставок ФРС, ймовірно, будуть підтримувати попит на долар в найближчому майбутньому.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки оцінюють 60-відсоткову ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у червні порівняно з 26-відсотковою ймовірністю тижнем раніше.

Читайте також Індекс долара досягнув найвищого рівня за останні два місяці

Нагадаємо, група крайніх правих республіканців заявила 29 травня, що вони виступатимуть проти угоди щодо підвищення стелі боргу США, яку схвалили президент Джо Байден та спікер Палати представників Кевін Маккарті.

Законопроект призупинить обмеження боргу до 1 січня 2025 року, що дасть змогу законодавцям відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року. Це також обмежить певні державні витрати протягом наступних двох років.

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.