Долар – по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева — Finance.ua

Долар – по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева Сьогодні 14:28 — Валюта

Долар – по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева

Наразі американську валюту банки продають за 37,2-37,9 UAH/USD, а купують за 36,6-36,8 UAH/USD. Тобто, готівковий курс продовжує наближатися до офіційного курсу НБУ, який з липня 2022 року складає 36,57 UAH/USD.

Про це пише Фокус.

Як розповідає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, обсяги фінансування України від міжнародних донорів дещо перевищать дефіцит на валютному ринку протягом 2023 року, а рівень резервів НБУ на кінець року становитиме більше $30 млрд, що є досить комфортним показником, еквівалентним 19% ВВП. Відповідно, протягом року у Нацбанку буде достатній простір для маневру на валютному ринку.

Експерти називають такі фактори зміцнення гривні на готівковому ринку:

підготовка аграріїв до сезону;

зниження тиску на готівковий ринок завдяки тримісячним валютним депозитам;

прикриття «онлайн-казино», які, за словами експертів, мали вплив на валютний готівковий попит;

спад у тіньовій та реальній економіці, через що також зменшився попит на валюту.

«Можливості для подальшого зміцнення гривні на готівковому ринку дуже обмежені. Курс впритул наблизився до вартості безготівкових доларів в банках з розміщенням на депозиті — 37,2-37,45 UAH/USD, й це призведе до перетікання попиту на готівковий ринок, стримає подальше зміцнення гривні й, можливо, спровокує тимчасове зростання курсу», — попереджає Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

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Поки триває війна з агресором, ніяких впевнених прогнозів надати не можуть ані вітчизняні експерти, ані міжнародні організації. Та й переглядати минулі прогнози ніхто не поспішає.

«Збереження поточного фіксованого курсу значно сприятиме зниженню інфляції. Проте, поточний фіксований курс обумовлює величезний стійкий дефіцит на валютному ринку. Тому ми вважаємо, що НБУ буде зберігати поточний курс гривні до долара США принаймні до кінця третього кварталу 2023 року, але може послабити його на 10% [до 40,23 UAH/USD] наприкінці року», — пояснює Ваврищук. На його думку, фінальне рішення НБУ значною мірою залежатиме від очікувань обсягів міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік.

За словами Антона Курінного, дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку , попри те, що поки ситуація стабільна і готівкова гривня укріплюється, на кінець року очікують офіційний курс НБУ близько 40-42 UAH/USD, а готівковий — орієнтовно 42-44 UAH/USD.

До кінця року цілковито вірогідно повернення валютного ринку до рівнів осені-зими 2022-го. Тож купувати валюту, якщо були такі плани, саме час, поки зараз гривня зміцнила свої позиції.

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