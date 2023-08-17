Документи і виплати: що треба знати про звільнення з роботи в Німеччині — Finance.ua

Документи і виплати: що треба знати про звільнення з роботи в Німеччині Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Документи і виплати: що треба знати про звільнення з роботи в Німеччині

З початку повномасштабної війни велика кількість українців змушена була шукати тимчасовий прихисток в Європі. Нині перше місце за кількістю українських біженців посідає Німеччина.

В Німеччині можна стикнутися з бюрократією у багатьох питаннях. Також немало формальностей треба дотриматися, якщо ви вирішили змінити роботу.

Звільнення з роботи в Німеччині. З чого почати й що враховувати

Якщо ви вирішите звільнитися з роботи в Німеччині, необхідно виконати кілька кроків. Перед звільненням за власним бажанням заведено запланувати бесіду зі своїм прямим керівником — в ідеалі віч-на-віч, радять у виданні TheLocal.de.

У більшості випадків роботодавця треба попередити принаймні за місяць до звільнення. Після усної розмови треба сформувати офіційний лист. Розділ 623 Цивільного кодексу Німеччини говорить, що ви повинні зробити це, щоб розірвання трудових відносин було офіційним.

Зауважте, що лист не варто надсилати електронною поштою. Пересилання листа в електронній формі або повідомлення телефоном може не вважатися способом інформування про звільнення. Це має бути структурований офіційний лист, який треба роздрукувати. Він має містити адресу компанії верхньому лівому куті. Також — дату і тему листа: Kündigung meines Arbeitsvertrags: скасування мого трудового контракту.

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У листі треба вказати точну дату, коли ви плануєте звільнитися. Переконайтеся в тому, що керівник отримав ваш лист.

У деяких контрактах вказано, за скільки часу потрібно попередити про звільнення. Але загалом німецьке законодавство передбачає, що має попередити про це щонайменше за чотири тижні. Виняток із цього правила становлять працівники, які перебувають на 6-місячному випробувальному терміні, для яких допускається двотижневий термін попередження незалежно від числа місяця.

Лише в неординарних випадках, наприклад, якщо роботодавець жорстоко поводиться з працівником або вчиняє щось протизаконне, допускається fristlose Kündigung (звільнення без кінцевого терміну).

Що варто зробити перед звільненням

Перевірте свій трудовий договір. Треба перечитати трудовий договір і визначити, за скільки часу ви повинні попередити свого роботодавця. Якщо є якісь юридичні проблеми, це треба з’ясувати заздалегідь.

Сумлінно працюйте до звільнення. Ймовірно, ваші обов’язки будуть доручати іншій людині. Її треба ввести в курс справи, передати обов’язки та ознайомити з особливостями роботи. Обговоріть поточні проекти зі своїм керівником. Це значно вплине не вашу репутацію, відгуки про вас і на те, як до вас ставитимуться на попередньому місці роботи.

Перевірте, чи можете ви подати заявку на допомогу по безробіттю. Якщо ви працювали в Німеччині протягом останніх 5 років повний робочий день, ви можете отримувати допомогу по безробіттю терміном до 2 років, залежно від вашого віку. Часто співробітники отримують 67% від суми, яку вони заробляли на попередній роботі. Однак якщо ви звільнилися за власною ініціативою і тим більше без вагомих причин, ви не отримуватимете допомогу протягом перших 3 місяців після звільнення.

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Перевірте, скільки днів відпустки у вас залишилося. Ваш останній день в офісі не обов’язково є вашим останнім офіційним робочим днем: обов’язково уточніть у відділі кадрів, скільки днів оплачуваної відпустки у вас залишилося. Також роботодавець може дозволити вам отримати компенсацію за невикористану відпустку, якщо ви віддаєте перевагу додатковим грошам під час останньої виплати, а не додатковим дням відпустки.

Попросіть рекомендаційний лист. У Німеччині ви маєте законне право на рекомендаційний лист (Arbeitszeugnis) від компанії, де працюєте. І загалом в країні прийнято збирати рекомендаційні листи з попередніх місць роботи: ними активно цікавляться майбутні роботодавці під час співбесід.

Але якщо у вас немає нового трудового договору з попередньої роботи, вам потрібно буде зареєструватися безробітним щонайпізніше в перший день після звільнення.

Як припинити різні види договорів

Строковий трудовий договір. Строковий або обмежений контракт припиняється автоматично після закінчення узгодженого періоду роботи. Позачергове розірвання можливе, однак для звільнення має бути вагома причина, пише сайт Expatrist.com.

Безстроковий трудовий договір укладається між вами та роботодавцем на невизначений термін. Працівники мають право звільнитися за власним бажанням навіть без пояснення якихось поважних причин. Така угода, як правило, чинна до пенсійного віку працівника, якщо він не звільниться або його не звільнить роботодавець. Однак вам потрібно пам’ятати про регламентований термін попередження, коли треба сказати про своє звільнення заздалегідь.

Чи можна звільнитися з роботи несподівано

Звільнитися з роботи в Німеччині раптово можна лише у виняткових випадках. Як роботодавець, так і працівник можуть розірвати трудовий договір без попередження тільки з вагомої причини. У Німеччині це називається екстраординарним розірванням.

Працівник повинен подати заяву про звільнення протягом 2 тижнів після виникнення причини звільнення. Якщо причини виправдані (порушення закону, порушення прав працівників роботодавцем), ви можете залишити роботу негайно.

Можливі підстави для раптового звільнення:

затримки заробітної плати;

порушення техніки безпеки на робочому місці;

переслідування та образи;

булінг.

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Так чи інакше, в цих випадках також треба надіслати офіційного письмового листа-попередження роботодавцю. Також варто проконсультуватися з юристом щодо причини звільнення без попередження. Якщо причина виявиться необґрунтованою, ви можете зіткнутися з судовим позовом з наступним визнанням розірвання недійсним.

Зверніть увагу. Якщо ви звільняєтеся раптово і без попередження, то не матимете права на фінансову допомогу працівникам протягом перших 3 місяців. Щоб уникнути цієї проблеми, працівник повинен проінформувати центр зайнятості про причину звільнення та довести, що воно було обґрунтованим.

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