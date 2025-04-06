Доходи від послуг зв’язку в Україні перевищили 154 млрд грн — Finance.ua
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Доходи від послуг зв’язку в Україні перевищили 154 млрд грн

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Доходи від послуг зв’язку в Україні перевищили 154 млрд грн
Доходи від послуг зв’язку в Україні перевищили 154 млрд грн
Загальні доходи від надання послуг зв’язку, що включають мобільний звʼязок, стаціонарний інтернет та поштові послуги у 2024 році склали 154,4 млрд грн.
Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Як змінилися доходи за рік:

  • доходи від надання послуг мобільного зв’язку склали 68,5 млрд грн (на 11,1% більше у порівнянні із 2023 роком);
  • доходи від надання послуг фіксованого голосового зв’язку — 3,75 млрд грн (на 12,5% більше у порівнянні із 2023 роком);
  • доходи від надання послуг фіксованого Інтернету — 22,7 млрд грн (на 6,5% більше у порівнянні із 2023 роком);
  • доходи від надання послуг поштового зв’язку — 44,9 млрд грн (на 35,2% більше у порівнянні із 2023 роком).
При цьому, кількість активних карток мережі мобільного зв’язку станом на 31 грудня 2024 року склала 48,8 млн од., що на 3% менше ніж у 2023 році.
Капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій у 2024 році склали 25,1 млрд грн.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в повторному читанні законопроєкт № 9549, який спростить процес отримання операторами земельних ділянок в оренду для будівництва базових станцій мобільного зв’язку. Це пришвидшить розширення покриття 4G уздовж національних і міжнародних шляхів, а також у сільській місцевості.
За матеріалами:
Економічна Правда
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