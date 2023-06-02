Доходи росії від торгівлі нафтою з Індією застрягли за кордоном — москва не може їх використати — Finance.ua
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Доходи росії від торгівлі нафтою з Індією застрягли за кордоном — москва не може їх використати

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Доходи росії від торгівлі нафтою з Індією застрягли за кордоном — москва не може їх використати
Доходи росії від торгівлі нафтою з Індією застрягли за кордоном — москва не може їх використати
росія щомісяця накопичує до мільярда доларів у рупіях, які просто лежать в індійських банках. Ці гроші додаються до $147 млрд російських активів, які застрягли за кордоном з початку війни.
Про це пише Bloomberg.
Надлишок рупій виникає через великі обсяги продажу російської нафти Індії в умовах низького обсягу імпорту з Індії до росії. російським компаніям важко обмінювати рупії через валютні обмеження.
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москва очікує, що рупії будуть накопичуватися на рахунках і надалі, тому що переговори між сторонами про можливе вирішення проблеми зайшли в глухий кут, зазначає Bloomberg.
Згідно з розрахунками агентства, кожен квартал на рахунках осідатиме від $2 до $3 млрд доларів у рупіях, які росія не зможе використати.
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Сторони обговорюють різні варіанти вирішення проблеми, зокрема можливість виходу російських компаній на індійський ринок капіталу.
Інший варіант передбачає вкладення накопичених рупій в індійські інфраструктурні проекти в обмін на частки в акціонерному капіталі.
Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну імпорт Індії з росії зріс приблизно вп’ятеро. Індія стала одним з основних покупців здешевленої російської нафти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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