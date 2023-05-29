росія обдурила Саудівську Аравію: нафтову домовленість порушили — Finance.ua
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росія обдурила Саудівську Аравію: нафтову домовленість порушили

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Саудівська Аравія розлючена на росію. росіяни порушили всі домовленості про скорочення видобутку нафти та завадили зростанню цін.
Як пише The Wall Sreet Journal, росія продовжує закачувати на ринок величезні обсяги дешевшої сирої нафти. Раніше цього тижня міністр енергетики Саудівської Аравії виступив із попередженням для нафтових спекулянтів, сигналізуючи ринку про можливість подальшого скорочення видобутку, але віце-прем'єр росії незабаром заперечив йому, висловивши сумнів щодо подальших скорочень.
На початку квітня Саудівська Аравія, росія та інші члени ОПЕК+ заявили, що скоротять видобуток, що, як очікується, підтримає ціни на нафту; Саудівська Аравія почала скорочувати видобуток цього місяця, але останні доступні дані показують, що росія продовжує закачувати на ринок великі обсяги нафти, збільшуючи глобальний профіцит і тиск на ціни.
Ф’ючерси на сиру нафту приблизно на 10% нижчі, ніж на початку квітня, незважаючи на скорочення видобутку за ініціативою Саудівської Аравії: нафта марки Brent закрилася у п’ятницю на рівні $76,95 за барель.
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Після того як ОПЕК+ оголосила про свої несподівані скорочення видобутку, Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent на кінець року до 95 доларів за барель та прогноз на наступний рік до 100 доларів за барель.
Країни «Великої сімки» (G7), а також Австралія вирішили не змінювати цінову стелю на російську нафту, що перевозиться морем, ліміт лишили на рівні $60 за барель. Причиною відмови від перегляду граничної ціни, зокрема у бік зменшення, називаються позитивні результати дії механізму.
Раніше Польща, Латвія та Литва закликали ЄС значно знизити цінову стелю на російську нафту. Опустити її пропонували до $51,45 за барель. Таким чином, як заявляли в цих країнах, по військовій машині росії буде завдано серйозного удару.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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