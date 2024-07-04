Доходи росії від експорту нафти та газу зросли більш ніж на 40% у першій половині року — Finance.ua

Доходи росії від експорту нафти та газу зросли більш ніж на 40% у першій половині року Сьогодні 21:30 — Енергетика

Доходи росії від експорту нафти та газу зросли більш ніж на 40% у першій половині року

Надходження від продажу нафти та газу до федерального бюджету росії зросли приблизно на 41% у річному обчисленні в першій половині року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Міністерства фінансів.

В агентстві нагадали, що доходи від продажу нафти та газу були найважливішим джерелом коштів для Кремля, становлячи приблизно від третини до половини всіх доходів федерального бюджету за останнє десятиліття. І зростання доходів говорить про те, що Заходу поки що не вдається радикально змінити ситуацію з ефективністю нафтогазових санкцій.

Від продажу нафти і газу до російського бюджету за перші шість місяців 2024 року надійшло 5,698 трлн рублів (65,12 млрд доларів).

Зростання доходів обумовлено підвищенням нафтових цін та ослабленням рубля. У першій половині року середня ціна на російську нафтову суміш Urals склала 69,1 долара за барель, це вище встановленої цінової стелі в 60 доларів.

Для порівняння: з січня до червня 2023 року середня ціна бареля нафти з росії становила 52,5 долара.

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