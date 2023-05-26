Доходи росії від експорту газу до Євросоюзу обвалилися у вісім разів - FT — Finance.ua
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Доходи росії від експорту газу до Євросоюзу обвалилися у вісім разів - FT

Енергетика
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Доходи росії від експорту газу до Євросоюзу обвалилися у вісім разів - FT
Доходи росії від експорту газу до Євросоюзу обвалилися у вісім разів - FT
Європейський чиновник, який займається енергетичною політикою, заявив, що у нього є всі підстави стверджувати, що «росія втратила газовий важіль тиску на Європу».
Як пише Financial Times, справа не тільки в тому, що ціна газу в Європі впала більш ніж на 90% з серпня 2022 р., коли досягла піку в результаті організованої володимиром путіним газової блокади Євросоюзу за допомогою скорочення поставок «Газпрому». Переживши енергокризу, ЄС зірвався з російського газової «голки».
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З мирного березня 2021 р. по березень 2023 р. поставки російського газу в Європу впали на 74%, йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії (ЄК), з яким ознайомилася FT.
Якщо в березні 2022 р., коли ціни на газ вже летіли вгору, ЄС заплатив за поставки російського газу в цілому 21,4 млрд євро, то в березні 2023 р. — всього 2,7 млрд євро, йдеться в документі ЄК. Тобто газові доходи росії обрушилися у вісім разів.
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Сукупні поставки з росії, за уточненими даними ЄК, впали зі 150,2 млрд кубометрів у 2021 р. до 74,4 млрд у 2022 р. З початку цього року ЄС отримав від росії всього 10,8 млрд кубометрів.
За прогнозом комісії Держради, цього року «Газпром» продасть за кордон всього 50 млрд кубів газу — мінімальний обсяг з кінця 1970-х років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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