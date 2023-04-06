Доходи рф від нафти і газу з минулого року скоротилися удвічі — Блінкен — Finance.ua

Доходи рф від нафти і газу з минулого року скоротилися удвічі — Блінкен Сьогодні 20:16 — Енергетика

Доходи рф від нафти і газу з минулого року скоротилися удвічі — Блінкен

Фінансові резерви кремля скорочуються. З минулого року доходи бюджету рф від нафти і газу скоротилися удвічі.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС держав Альянсу.

Він зазначив, що коли міністри закордонних справ НАТО збиралися в листопаді 2022 року, путін реалізовував свою нову стратегію, щоб виграти війну проти України.

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«Зазнавши нищівних невдач на полі бою, він намагався розбомбити і заморозити мирне населення України і змусити до покори. Він почав свою кампанію з використання енергетичної зброї проти європейських партнерів України, щоб вони вирішили, що витрати на підтримку країни занадто високі», — сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, путін намагався підняти ціни на продовольство та енергоносії в деяких з найбідніших країн світу, щоб створити «помилковий вибір між підтримкою України та виживанням свого народу».

«путін зазнав поразки. Завдяки неабиякій мужності та відвазі українського народу та безпрецедентній підтримці партнерів, Україна витримає. Понад 50 країн надають безпекову допомогу. Десятки країн підключилися, щоб допомогти Україні захистити та відновити свою енергетику», — сказав він.

Блінкен наголосив, що західні країни підтримували та посилювали тиск на росію безпрецедентними санкціями та експортним контролем, вплив яких зростає.

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«Придатні для використання фінансові резерви кремля різко скорочуються. Доходи бюджету від нафти і газу скоротилися удвічі з минулого року. Більше тисячі компаній покинули країну і не повертаються. Сотні тисяч молодих людей покинули росію — буквально, майбутнє росії покинуло її», — сказав він.

Держсекретар також зазначив, що комісія Україна-НАТО зібралася вперше за п’ять років за участю міністра закордонних справ Кулеби, щоб обговорити шляхи, якими ми можемо продовжувати допомагати Україні протягом тижнів, місяців і навіть років.

«Ми також дивимося, що ми можемо зробити в майбутньому, зоб Україна могла захищати себе від майбутніх загроз, зокрема, долучивши Україну до стандартів НАТО», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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