Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК — Finance.ua
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Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

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Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
Голова парламентської фракції «ЄС», нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.
Це разом з доходами 2022 року у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік.
Також минулого року лідер «ЄС» вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном.
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За роки війни доходи лідера фракції «ЄС» Петра Порошенка суттєво зросли. Згідно з декларацією нардепа, його дохід склав:
  • у 2023 р — 1 мільярд 440 млн грн.
  • у 2022 р — 1 млрд 435 млн грн.
Тоді як за довоєнний 2021 рік Порошенко заробив всього 162 млн грн, що у 20 разів менше, ніж у роки широкомасштабного російського вторгнення в Україну.
Свої доходи народний депутат вкладав у іноземну економіку, зокрема цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік.
За матеріалами:
УНІАН
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