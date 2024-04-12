Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК Сьогодні 09:30

Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

Голова парламентської фракції «ЄС», нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.

Це разом з доходами 2022 року у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік

Також минулого року лідер «ЄС» вивів з України понад 18 мільйонів доларів через купівлю цінних паперів за кордоном.

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За роки війни доходи лідера фракції «ЄС» Петра Порошенка суттєво зросли. Згідно з декларацією нардепа, його дохід склав:

у 2023 р — 1 мільярд 440 млн грн.

у 2022 р — 1 млрд 435 млн грн.

Тоді як за довоєнний 2021 рік Порошенко заробив всього 162 млн грн, що у 20 разів менше, ніж у роки широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Свої доходи народний депутат вкладав у іноземну економіку, зокрема цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік.

УНІАН За матеріалами:

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