Доходи держбюджету-2025 можна збільшити на 13,5 млрд грн — Рахункова палата Сьогодні 05:45 — Казна та Політика

Доходи держбюджету-2025 можна збільшити на 13,5 млрд грн — Рахункова палата

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік є можливість додаткового збільшення доходів бюджету на 13,5 млрд грн.

Про це повідомили в Рахунковій палаті після проведення експертної оцінки.

Зокрема, додаткові резерви можуть бути залучені за рахунок:

1,3 млрд грн — від зборів за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та продажу таких дозволів;

12,2 млрд грн — від податку на прибуток підприємств через мобілізацію податкового боргу та збільшення ставки податку для банків з 25 до 50%.

Ці резерви допоможуть збільшити заплановані доходи державного бюджету, які наразі становлять 2 трлн 336,3 млрд грн, що на 22,2% більше порівняно з планом на 2024 рік. Зростання доходів відбуватиметься за рахунок збільшення ставок податків, девальвації гривні, зростання імпорту та отриманих коштів від НБУ.

Попри значний потенціал додаткових доходів, Рахункова палата вказує на ризики недосягнення прогнозованого зростання імпорту та курсу гривні. Це може вплинути на надходження від ПДВ на імпортні товари та ввізного мита, які у проєкті держбюджету закладені на рівні зростання 22,9% та 20,2% відповідно.

Основні показники держбюджету-2025

Видатки держбюджету пропонуються на рівні 3 трлн 938,2 млрд грн (на 5,4% більше порівняно з поточним роком). Основні витрати стосуватимуться сектору безпеки й оборони (56% усіх видатків) та соціально-гуманітарної сфери (21,1%).

Проєкт також передбачає видатки на обслуговування боргу у розмірі 481 млрд грн, що складає 12% від загальних витрат. Витрати на погашення державного боргу суттєво зростуть через збільшення боргового навантаження.

Очікується, що дефіцит держбюджету у 2025 році становитиме 1,6 трлн грн (зменшення на 11,1% порівняно з 2024 роком). Основне фінансування дефіциту відбуватиметься за рахунок державних запозичень, частка яких у надходженнях складе 49,7%.

Таким чином, збільшення доходів на 13,5 млрд грн може значно покращити баланс державного бюджету та зменшити ризики, пов’язані з недоотриманням коштів від інших джерел, як-от приватизація та державні запозичення.

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