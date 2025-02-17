«Додаток на активізацію»: як отримати виплати від служби зайнятості у Польщі, навіть коли вже знайшли роботу — Finance.ua

«Додаток на активізацію»: як отримати виплати від служби зайнятості у Польщі, навіть коли вже знайшли роботу Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

«Додаток на активізацію»: як отримати виплати від служби зайнятості у Польщі, навіть коли вже знайшли роботу

«Додаток на активізацію» (Dodatek aktywizacyjny). Особи, що отримують допомогу по безробіттю від служби зайнятості Польщі в 2025 році, але вже знайшли роботу, мають право на виплату під назвою(Dodatek aktywizacyjny).

UAinKrakow.pl розповідає про її розмір, період виплати допомоги та про те, як подати заявку.

Який розмір та термін виплати допомоги

Сума «Додатку на активізацію» залежить від розміру виплати по безробіттю, адже допомога становить 50% від неї. Розмір суми становить 831 злотий брутто та 731 злотий нетто.

Період виплати дорівнює половині часу, протягом якого повинна була виплачуватися допомога по безробіттю. Тобто якщо ви чотири місяці мали отримувати допомогу по безробіттю, але знайшли роботу, то «Додаток на активізацію» будете отримувати два місяці. Суму виплачуватимуть щомісяця на ваш банківський рахунок.

Термін виплати можуть продовжити у випадках, якщо людина:

працюватиме неповний робочий день;

отримуватиме суму меншу за мінімальну заробітну плату (з 1 січня 2025 року вона складає 4666 злотих брутто).

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Якщо людина, якій нарахували допомогу, втратить роботу, то відразу буде позбавлена права на подальші виплати.

«Додаток на активізацію» підлягає оподаткуванню. Інформацію про нього треба буде внести в PIT у розділі «Інші джерела».

Хто може отримати виплату

Не всі безробітні, що зареєстровані в службі зайнятості, можуть подати заявку. Вони повинні відповідати певним критеріям:

мати право на допомогу по безробіттю;

знайти роботу з власної ініціативи

або

працевлаштуватися за допомогою служби зайнятості на громадські роботи, але працювати неповний робочий день і отримувати нижчу за мінімальну зарплатню.

Додаток не будуть виплачувати зареєстрованим безробітним, які:

знайшли роботу закордоном в іноземного роботодавця;

знайшли роботу в роботодавця, у якого працювали до реєстрації в службі зайнятості;

пішли в неоплачувану відпустку (проте після виходу з відпустки виплата допомоги відновиться).

Які документи треба підготувати

Щоб отримати допомогу, необхідно подати до служби зайнятості:

заяву;

довідку від роботодавця, що взяв вас на роботу;

умову про працю (umowu o pracę) / умову злеценє (umowu zlecenia) / умову о дєло (umowu o dzieło);

довідку про доходи (для підрахунку розміру допомоги).

Де подати документи в Кракові

Подати заявку та дізнатися більше інформації про «Додаток на активізацію» можна:

у Повітовій службі зайнятості за адресою ul. Mazowiecka 21, тел. 122 997 425 або в Міській службі зайнятості за адресою ul. Wąwozowa 34, тел. 126 855 060;

через особистий профіль на порталі praca.gov.pl.

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